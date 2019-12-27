انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي

وطن: أعلن الناطق باسم الجيش الإيراني العميد، أبوالفضل شكارجي، أن مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا ستنطلق يوم الجمعة ولمدة أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وأكد العميد شكارجي، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، أهمية المناورة قائلا: "المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا، وإن الكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا".

وتابع الناطق العسكري "الجمهورية الإسلامية الايرانية أثبتت أنها وراء أمن واستقرار الممرات المائية الدولية وخاصة هذه المنطقة الحيوية مؤكدا أن هذه المناورة هي لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة.

ونوه شكارجي إلى أهداف المناورة الأخرى، قائلا: "إن هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من إيران والصين وروسيا، وكذلك من أهدافها الأخرى مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، مؤكدا أن منجزات هذه المناورة ستساعد جميع الدول في موجهة التحديات البحرية".

وأفاد سفير إيران الجديد في موسكو، كاظم جلالي، في وقت سابق بأن إيران وروسيا قد تقومان في المستقبل بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، ليس فقط في البحر، ولكن على البر أيضا.