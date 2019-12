فيديو | ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في مكالمة مصورة مع نتنياهو

وطن: نشر الناشط السعودي، محمد سعود، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "تويتر"، لاتصال هاتفي مصور له مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويُظهر مقطع الفيديو نتنياهو مبتسما مسرورا، يتجاذب أطراف الحديث مع الناشط السعودي محمد سعود عبر اتصال هاتفي بدأه بجملة "السلام عليكم محمد"، فرد عليه الناشط السعودي قائلا "نحبك كثيرا، ونتمنى أن تفوز في انتخابات حزب الليكود وأن تجلب السلام للشرق الأوسط"، ليرد نتنياهو "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكودياً رائعاً".

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz