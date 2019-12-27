فيديو | ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في مكالمة مصورة مع نتنياهو

وطن: نشر الناشط السعودي، محمد سعود، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "تويتر"، لاتصال هاتفي مصور له مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويُظهر مقطع الفيديو نتنياهو مبتسما مسرورا، يتجاذب أطراف الحديث مع الناشط السعودي محمد سعود عبر اتصال هاتفي بدأه بجملة "السلام عليكم محمد"، فرد عليه الناشط السعودي قائلا "نحبك كثيرا، ونتمنى أن تفوز في انتخابات حزب الليكود وأن تجلب السلام للشرق الأوسط"، ليرد نتنياهو "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكودياً رائعاً".

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 26, 2019

ويعرف الناشط محمد سعود عن نفسه، على حسابه الشخصي، بأنه طالب في كلية الحقوق مقيم في الرياض ولا علاقة له بالسياسة، ويرفق التعريف الشخصي بصورتين لعلم السعودية وإسرائيل كغلاف لحسابه.

وكان النشاط السعودي، قد زار كنيست الاحتلال، في شهر يوليو/تموز الماضي، ثم زار بعدها المسجد الأقصى، وانتشر معقطع فيديو وثق قيام شبّان مقدسيين بطرده من باحات الأقصى بطريقة مُهينة، بسبب تلبيته دعوة وزارة خارجية الاحتلال لزيارة الكنيست.

وقام على إثرها جيش الاحتلال بشن حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين شاركوا في طرد الصحفي السعودي المطبّع.