نتنياهو يتعهد بفرض سيادة الاحتلال على الأغوار وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات

وطن: تعهد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالعمل على للحصول على اعتراف الولايات المتحدة بفرض سيادة الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت وعلى جميع المستوطنات في الضفة الغربية.

كما تعهد نتنياهو في خطاب له امام أنصاره، بعد فوزه برئاسة حزب الليكود، بالسعي الى توقيع حلف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة، وصد إيراني نهائيا وتطبيع العلاقات مع الدول العربية وابرام تحالفات واتفاقات سلام معها.

وفي أول رد له على نتائج الانتخابات لرئاسة الليكود، قال رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس إن "المتهم نتنياهو سيواصل قيادة حزبه ودولة إسرائيل في سبيل الفساد".

وأضاف أن الليكود اختار قائدا قُدّمت بحقه ثلاث لوائح اتهام ويرغب في تقويض سلطة القانون والحصول على حصانة شخصية.