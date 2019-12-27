وزير جيش الاحتلال يبدأ رسمياً بـ"شرعنة" المستوطنات بالضفة

وطن: قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" يوم الجمعة، إن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية، بدلا من تسجيلها في "الإدارة المدنية".

ويحاول بينيت، من خلال هذا الإجراء، ضم مناطق في الضفة الغربية إلى "إسرائيل" بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن بينيت أجرى سلسلة مداولات داخل وزارته خلال الأيام الماضية، من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في "الإدارة المدنية"، بحيث يسجل المستوطنون الأراضي في الطابو، في الوزارة المذكورة.

وذكرت، أن بينيت أوعز لمسؤولين في وزارته، بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي بالمستوطنات مثل التعامل في "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن بنيت يسعى لإخضاع ضابط "الإدارة المدنية" الذي يعمل في مجال الأراضي بالمستوطنات في الضفة الغربية لجيش الاحتلال، وتُقدم له مخططات بناء في المستوطنات، لدائرة الطابو في وزارة العدل، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله، إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر (المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".