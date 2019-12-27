نتنياهو سيتخلى عن مناصب وزير يتولاها قبل نهاية العام

رام الله - وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن سيطرح على حكومته تعيين نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، وزيرا للصحة، وذلك بعد أن تعهد للمحكمة العليا بالتنازل عن مناصب وزير يتولاها، بحلول نهاية العام الحالي، وذلك إثر إعلان المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تنسب له مخالفات فساد خطيرة، ونشر تفاصيلها.

وإلى جانب وزارة الصحة، يتولى نتنياهو حقائب العمل والرفاه والزراعة و"الشتات".

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، أن نتنياهو يعتزم منح إحدى الحقائب لأحد أعضاء الكنيست من حزب شاس، فيما أعضاء كنيست من حزب الليكود المرشحين لتولي حقائب وزارية هم أفي ديختر وميكي زوهار وتسيبي حوطوفيلي ونير بركات ودافيد بيتان.

يشار إلى أن ليتسمان يتولى منصب نائب وزير الصحة منذ انتخابات العام 2015، كما تولى المنصب خلال ولاية حكومة نتنياهو بين العامين 2009 و2013.