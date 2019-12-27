مقتل فلسطيني في الداخل المحتل

وطن: قتل شخص في الخمسينات من عمره، من قرية البعنة في الداخل المحتل، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار، في جريمة وقعت مساء اليوم، الجمعة، عند مفرق البعنة دير الأسد في منطقة الشاغور.

واطلق ملثمون وابلا من الرصاص على الضحية أثناء قيادته لسيارته عند مفرق البعنة دير الأسد، ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وحاولت تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، فيما وصفت حالته بـ"الحرجة جدا"؛ حيث تم نقله إلى مستشفى "الجليل الغربي" في نهاريا.