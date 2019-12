فيديو| مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري أمريكي

وطن: قتل شخص على الأقل جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري، اليوم السبت، في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان: "نحقق في إطلاق نار في مركز مدينة أورورا. هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري. يرجى تجنب المنطقة".

ولاحقا قالت مصادر من الشرطة: "يجري الآن التحقيق في إطلاق على أنه عملية انتحار"، لافتة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة أورورا، أنتوني كاماتشو، للصحفيين: "لا يوجد تهديد حاليا داخل المركز التجاري"، مؤكدا: "لا نعتقد أن هناك تهديدا لعامة الناس".

ويقع المركز التجاري في نفس المدينة التي أطلق فيها مسلح النار في مسرح عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.

One person dead after shooting inside Aurora town center mall. Video shows shoppers running after shots rang out. (Video courtesy of @DenverChannel viewer Juan Rodriguez.) @TCAurora @AuroraPD @AuroraGov @jcpenney #Aurora #Aurorashooting #auroramall pic.twitter.com/3PELvLFiE5