20 قتيلاً بتفجير في مقديشو

وطن: قُتل أكثر من 20 شخصًا وأصيب آخرون بجروح إثر انفجار عنيف وقع بمركبة في العاصمة الصومالية مقديشو السبت، بحسب ما أفادت الشرطة وشهود.

وبلغت حصيلة قتلى التفجير بلغ نحو 20 شخصاً على الأقل، حتى الآن وسط مخاوف من ارتفاع العدد.

كما أوضح أن معظم القتلى مدنيون بينهم طلاب جامعات ومدارس.

في حين قال ضابط في الشرطة "كان الانفجار مدمراً. يمكنني تأكيد مقتل أكثر من 20 مدنيًا. هناك العديد من الجرحى وقد تكون الحصيلة أعلى".

إلى ذلك، قال شاهد عيان يدعى أحمد معلم "أحصيت 22 جثة، جميعهم مدنيون وكان هناك أكثر من 30 جريحًا. إنه يوم أسود".

(العربية نت)