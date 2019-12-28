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الشيخ: اتفاق ينهي أزمة الكهرباء

28.12.2019 10:31 AM
الشيخ: اتفاق ينهي أزمة الكهرباء

وطن: أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، السبت، عن اتفاق بين الحكومة والقطاع البنكي وشركة كهرباء القدس على خطة تفضي إلى إنهاء الأزمة القائمة منذ سنوات.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع توتير:" الاتفاق بين الحكومة والقطاع البنكي وشركة كهرباء القدس على خطة تفضي إلى إنهاء الأزمة القائمة منذ سنوات..".

ولم يوضح الشيخ تفاصيل الخطة الني انتهت على إثرها الأزمة.

ويتجاوز إجمالي الديون المستحقة على كهرباء القدس، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، مليار شيكل.

وكانت شركة كهرباء القدس تسلمت إنذارا من شركة الكهرباء الإسرائيلية يقضي بقطع التيار عن الشركة جزئيا، بدءا من منتصف كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وحتى منتصف آذار/ مارس المقبل، وذلك كإجرائي عقابي بحجة الديون المتراكمة.

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