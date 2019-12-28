"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 617 مبنًى فلسطينيًا منذ بداية 2019

وطن: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 617 مبنًى أو تمت مصادرتها في الضفة الغربية المحتلة حتى هذا الوقت من العام 2019.

وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي الفترة ما بين 10-23 كانون الأول/ديسمبر 2019، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 898 فلسطينيًا، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تمثل زيادة بلغت 35 و92% على التوالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

ولفت إلى أن نحو 40% من جميع المباني التي قُدّمت كمساعدات بتمويل من المانحين، تقع في مناطق إطلاق النار التي تغطي نحو 30 % من مساحة المنطقة (ج).

وخلال إحدى عمليات الهدم في منطقة إطلاق نار شرقيّ نابلس، اقتلعت قوات الاحتلال أو قطعت نحو 2,500 شجرة وشتلة، حيث كانت الأشجار تشكّل جزءًا من منطقة ترويحية (يصفها الفلسطينيون أيضًا كمحمية طبيعية)، وتخدم نحو 14,000 مواطنًا من سكان بلدة بيت فوريك وتجمُّع خربة طانا الرعوي القريبين منها.

وذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنًى فلسطينيًا أو أجبرت أصحابها على هدمتها في المنطقة (ج) ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 فلسطينيًا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.

وأشار إلى أن 12 مبنًى من المباني المستهدفة، بما فيها خمسة مبانٍ كانت قُدِّمت كمساعدات إنسانية في وقت سابق، تقع في ثلاثة تجمعات رعوية في مناطق مصنفة كمناطق إطلاق نار لغايات التدريب العسكري في محافظات طوباس ونابلس وأريحا.

وفي يوم 10 ديسمبر، فقدَ نحو 80 مزارعًا فلسطينيًا من ثلاث قرى في محافظة سلفيت إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجار بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم.

وفي قطاع غزة، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 129 فلسطينيًا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

وأفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا وقتلته، في يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، شرق خانيونس بينما كان يقترب من السياج الفاصل، وفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه.

وفي 15 مناسبة على الأقل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار في المناطق المحاذية للسياج الفاصل وقبالة ساحل غزة في سياق فرض القيود على الوصول، كما نفّذت عملية توغل وعملية تجريف قرب السياج، واعتُقلت أربعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، قرب السياج الحدودي في حادثتين منفصلتين.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 14 فلسطينيًا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة.

وبحسب تقرير "أوتشا"، فإن قوات الاحتلال نفذت ما مجموعه 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 فلسطينيًا، من بينهم 17 طفلًا على الأقل.

وسُجِّل أكبر عدد من هذه العمليات في محافظة القدس (41 عملية)، ولا سيما في بلدة العيسوية، وتلتها محافظتا رام الله (34 عملية) والخليل (27 عملية).

وأوضح التقرير أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة فلسطينيين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات خلال ثماني هجمات بالضفة.