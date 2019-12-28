بلدية غزة: كمية الأمطار بلغت 32% من المعدل السنوي

وطن: أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ مساء الخميس وحتى مساء الجمعة بلغت نحو 60 مليمتر، ليصل إجمالي الكمية منذ بداية الموسم نحو 130 مليمتر بنسبة 32% من المعدل السنوي.

وأفاد نائب رئيس اللجنة رمزي أهل في بيان صحفي السبت بأن طواقم اللجنة عالجت منذ بدء المنخفض وحتى صباح اليوم السبت نحو 150 إشارة طفح للصرف الصحي، وتم سحب 40 نقلة من مياه الأمطار المتجمعة في عدة مناطق أبرزها: القرية البدوية جنوب حي الزيتون، وتقاطع شارع 10 مع شارع وادي العرايس بالحي ذاته.

وأوضح أن طواقم البلدية عملت على مدار الساعة خلال المنخفض الجوي لمنع وقوع أي حالات غرق في شوارع المدينة، لاسيما المناطق المنخفضة منها، وتمكنت من تصريف المياه المتجمعة التي حدثت في (منطقة الأمن العام) بأقصى سرعة.

وبين أنه تم استخدام حواجز بلاستيكية صناعة محلية لتوجيه مسار سيول مياه الأمطار إلى المدخل الجنوبي لبركة الشيخ رضوان لمنع دخولها لمنطقة المنارة المجاورة للبركة وتلافي غرق الشوارع، موضحًا أن الحواجز البلاستكية تمتاز بسرعة التركيب وخفة الوزن وتؤدي هدفها بشكل جيد.

وكانت بلدية غزة دعت المواطنين في المدينة لضرورة اتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والمنخفضات لجوية وعدم رمي النفايات في سيول مياه الأمطار حتى لا تنجرف معها وتؤدي لانسداد مصارف مياه الأمطار.

كما دعت المواطنين للتواصل معها والبلاغ عن شكاوى المنخفض الجوي على رقم وحدة المعلومات والشكاوى 115 وبوابات التواصل الأخرى، والتعاون مع طواقم لجنة الطوارئ في نشر التوعية بإرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية بين المواطنين.