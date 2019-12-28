إعلام عبري: "إسرائيل" تقرر تجاهل طلب السلطة بالسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، اليوم السبت، أن دولة الاحتلال اتخذت قرارها بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة إنه بعد مناقشات رفيعة المستوى في الأيام الأخيرة، قررت "إسرائيل" تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان مدينة القدس المحتلة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، كشف، اليوم السبت، أن عدداً من الدول الأووربية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة "إسرائيل" لإجراء الانتخابات في القدس.

وأكد عريقات في تصريحات إذاعية، أنه لا انتخابات دون القدس وأنّ إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت "إسرائيل" إجراءها وهو أمر كارثي.

وأشار عريقات إلى أن الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في القدس.