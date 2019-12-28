الشرطة تقبض على 40 مطلوبا صادر بحقهم 57 مذكرة قضائية في الخليل

وطن: ألقت الشرطة اليوم القبض على40 مطلوبا وذلك خلال حملة أمنية نظمت في بلدات حلحول ونوبا وسعير قضاء الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، بأنه وضمن إطار جهود الشرطة المتواصلة في متابعة المطلوبين للعدالة وتنفيذ المذكرات القضائية، فقد نفذت الشرطة اليوم نشاط شرطي في بلدات حلحول ونوبا وسعير جرى خلاله إلقاء القبض على40 مطلوبا للعدالة .

وأضافت، بأن الشرطة قد قامت بنصب العديد من الحواجز وتفتيش عدد من المنازل بعد الحصول على محاضر تفتيش من النيابة العامة، حيث تم إلقاء القبض على 40 مطلوبا صادر بحقهم 75 مذكرة قضائية من المحاكم.

وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين حسب الأصول .