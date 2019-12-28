اتفاقية سيداو.. الحقيقة الغائبة!

كتبت: مرام هواري

يدور في العالم العربي عامةً، وفلسطين خاصةً، جدل واسع ومثير حول التحديات الخطيرة التي تواجهها الشعوب العربية، والتي تساهم في فرض واقع جديد يمس كيان الامة العربية هدفها النيل من المبادئ والقيم والهوية والدين لتلك الشعوب.

تحديات يجب الوعي بها وإدراكها لما يعتبره البعض تجاوزاً للخطوط الحمراء لما تحمله من عواقب وخيمة لمجتمعات رأسمالها قيمها وأخلاقها من قبل عقول مدبرة تُظهر عكس ما تبطن, موجهه خطابها الى عماد الاسرة والإطار الحامي له (المرأة) على شكل اتفاقية تمنع التمييز بين الرجل والمرأة، وتساهم في القضاء على جميع أشكاله، وتحث على التساوي المطلق بينهما، والتي تُعرف باتفاقية "سيداو" وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في الثامن عشر من كانون أول عام 1979م. من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُعتبر وثيقة دولية نسائية بامتياز، بدأت آثارها تظهر على أرض الواقع في وقتنا الحاضر بعد مصادقة معظم الدول العربية عليها، مما ساهم في حدوث جدل واسع وانقسام خطير في الشارع العربي ما بين مؤيد لها ومتحفظ على بعض بنودها، وبين معارض بشدّة لجميع ما جاء بها.

فالمعارضون لهذه الاتفاقية، يجدون فيها سلاح دمار شامل مهمته الفتك بقيم الأمة وأخلاقها وخدمة لأجندة الغرب الذين لا يوفرون جهداً في تحريض المرأة وإثارة مشاعرها وسخطها ضد الرجل وهيمنته. فالغزو في نظرهم ليس بإشهار السلاح في وجه الشعوب، فحرب الأفكار والقيم أدهى وأمرّ. فمن خلال المساس بسنن الله في خلقه وخدشها، يسعون لإخراجها عن عاداتها وقيمها وضرب الاستقرار الأسري بتصويرها من ضمن المعذَّبين في الأرض وبحبيسة السجون الإنفرادية التي يسيطر عليها الرجل (الاب، الزوج، الأخ)، هذا اللّص الذي نهب حريتها وألغى شخصيتها ووقف عائقاً أمام تقدمها، وبأنهم المخلّصين الذين يدعمون تحررها المطلق من التبعية للرجل، وداعمين تمرّدها عليه وعلى أفكاره الرجعية التي في نظرهم قد أكل عليها الدهر وشرب، محاولين اختراق الفجوات الموجودة في التشريعات والدساتير الداخلية لتلك الشعوب، لإرغام أصحاب القرار السياسي بضرورة العمل على تصويب أوضاع الأسر العربية نحو منزلق الانحلال الاخلاقي، بما يتناسب مع أوضاع الغرب وعاداتهم، في محاولة منهم لإخضاع الشعوب العربية لوجهة نظرهم ونشر الثقافة السائدة في مجتمعاتهم، مدركين تماماً أن "الأمم الأخلاق ما بقيت... فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا"، فارضين على الدول التي انضمت الى هذه الاتفاقية دمجها في دساتيرهم وتغيير قوانينهم الداخلية بما يتناسب مع بنودها، مشترطين عدم إبداء اي تحفُّظ يكون منافياً لموضوعها، والذي وصفه البعض بـ"التسلطية"، ناهيك عن الابتزاز الصريح والمعلَن الذي تمارسه تجاه الدول الضعيفة والفقيرة من خلال قيام هذه المنظمات، بربط المساعدات لتلك الدول بمدى الالتزام ببنودها وبإلغاء عضويتهم في الأمم المتحدة في حال لم يلتزموا حرفياً ودون انتقاص منها، وبسط تبعيتها لقوانينهم وقراراتهم في ظل ظهور متغيرات عصرية جديدة كـ"العولمة"، فهؤلاء يرفضون بشدّة المساومة والحوار والتحفظ على بعض موادها من قبل الدول المصادقة عليها، وخصوصاً ما تتضمنه المادة السادسة عشر ومحتويات ما بين السطور من هذه الاتفاقية التي يراها البعض أفكار غامضة وهدّامة تفتح مجالاً واسعاً للاجتهاد والتشكيك، كشفت عن نواياهم المبيّتة واستهدافهم للمرأة العربية سراً وعلانية.

فالمراقب لتفاصيل هذه الاتفاقية يرى بأنها كلمة حق أريد بها باطلاً، وخصوصاً أن معظم موادها تم اقرارها في التشريعات والدساتير الداخلية للدولة قلباً وقالباً، بل وتم إقرارها ضمن قانون العقوبات لتلك الدول في حال تم انتهاكها، فما الداعي إذاً لاستباحة حرمة ثقافتنا وإلغاء التنوع البشري (ذكر وانثى) في قالبٍ واحد يتساوى فيه الاثنان في جميع مناحي الحياة أسوةً بالنساء الأوروبيات.

أنا لا أنكر ما تتعرض له الكثير من النساء من عنف واضطهاد في المجتمعات العربية، وما يُمارَس بحقهن من جرائم على خلفية الشرف ومحاولات التحرُّش المسكوت عنها في بعض المجتمعات العربية، ومعاملة بعض الآباء والأزواج لها على أنها ضمير مستتر وغير فاعل، من خلال إكراهها على الزواج، وتزويج القاصرات منهن، فالمطالبة بمناهضة العنف أمر واجب دينيا وأخلاقيا، كفلته الشرائع السماوية بلا استثناء، والمطالبة بالحقوق والمساواة بالرجل ليس بجريمة وليس محل إشكال.. ولكن، أليس الجدير بالمنظمات الإنسانية أصحاب المعاهدات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة، أن يحرفوا أنظارهم ولو قليلاً نحو النساء اللواتي يتعرضن علناً وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع للتطهير الديني والعرقي... ولفت أنظارهم نحو النساء اللواتي يفترشن الأرض بالعراء في مخيمات النزوح... وإلى المعتقلات سواء في سجون الاحتلال أو الدول العربية الذين يقضون سنوات في ظروف غير آدمية ووحشية، ليس لسبب، وإنما لتعبيرهم عن آرائهم بحرية.

ناهيك عن معاناة المرأة الفلسطينية في غزة القابعة تحت الحصار المرير لما يقارب الاثنا عشر عاماً والقائمة تطول... فحرّية وحقوق هؤلاء أولى بأن تُطبّق وتُحترم أم أنّ "لهم ربٌ يحميهم"؟!