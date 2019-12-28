هطول 32% من المعدل السنوي للامطار في مدينة غزة

وطن: أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال المنخفض الجوي بلغت نحو 60 مليمتر ليصل أجمالي الكمية منذ بداية الموسم نحو 130 مليمتر بنسبة 32 % من المعدل السنوي .

وأفاد نائب رئيس اللجنة م. رمزي أهل أن طواقم اللجنة عالجت منذ بدء المنخفض وحتى صباح السبت نحو 150 إشارة طفح للصرف الصحي وتم سحب 40 نقلة من مياه الأمطار المتجمعة في عدة مناطق أبرزها: القرية البدوية جنوب حي الزيتون، وتقاطع شارع 10 مع شارع وادي العرايس بحي الزيتون .

وأوضح أهل ان طواقم البلدية عملت على مدار الساعة خلال المنخفض الجوي لمنع وقوع أي حالات غرق في شوارع المدينة لاسيما المناطق المنخفضة منها، وتمكنت من تصريف المياه المتجمعة التي حدثت في ( منطقة الأمن العام ) بأقصى سرعة .