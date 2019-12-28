مظاهرة وسط عمان رفضًا لغاز الاحتلال

وطن: تظاهر عشرات الأردنيين مساء اليوم، السبت، على الدوار الرابع وسط العاصمة الأردنية عمان، رفضًا لاتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال.

وبدأ الأردنيون بالتجمع والهتاف مساء اليوم، مقابل رئاسة الوزراء الأردنية، وسط حضور أمني مكثف.

وطالب المتظاهرون بإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، محذرين من الأخطار المحدقة بالأردن في حال تم تنفيذ الاتفاقية والبدء باستيراد الغاز مطلع العام القادم.

وميدانيًا أيضًا، أحرق شبان محولي كهرباء يغذيان محطة الغاز الإسرائيلي في قرية ابسر أبو علي في اربد شمالي الأردن.