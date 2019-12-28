"الكابينت" يصوت غداً على اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية

وطن: قالت وسائل اعلام عبرية إن وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينت" سيطلب غداً من المجلس الوزاري المصغر في الاحتلال "الكابينت" الموافقة على اقتطاع أموال جديدة من السلطة الفلسطينية.

ووفقاً للقناة العبرية فإن بنيت سيطلب اقتطاع 149 مليون شيكل إضافية من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك مقابل الأموال التي دفعتها السلطة خلال عام 2018 كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى.

وبحسب القناة فإن الاحتلال سيخصم حوالي (12.5) مليون شاقل شهرياً خلال العام القادم من أموال الضرائب قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية.