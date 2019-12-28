حزب الشعب يدين توجهات الاحتلال الهادفة إلى تشريع نهب وضم الأراضي الفلسطينية

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديد لتوجهات قادة الاحتلال الصهيوني الهادفة إلى نهب مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة والسيطرة عليها، خاصة ما صدر عن وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينيت" من توجيهات لتسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في وزارة "القضاء" الإسرائيلية، بدلاَ مما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، معتبراَ أن هذه التوجهات يمكن ان تدخل حيز التنفيذ في أي لحظة، مشيراَ أنها تأتي انسجامًا مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال، وكذلك في سياق السباق الانتخابي بين احزاب اليمين الاسرائيلي في الانتخابات القادمة، ومع المحاولات المتجددة لإحياء "صفقة القرن".

وقال حزب الشعب في بيان وصل وطن نسخة منه، مساء اليوم السبت، أن هذه التوجهات الرسمية لقادة دولة الاحتلال، تؤكد تصميمهم على مواصلة إرتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، واعلان تحدي جديد ضد القوانين الدولية وضد قرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأكد حزب الشعب في ختام بيانه على ضرورة تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي والحقوقي على كل المستويات، وتصعيد النضال والمقاومة في وجه الاحتلال وممارساته الاستعمارية، والدفع باتجاه الاسراع في إجراءات التحقيق في ممارسات الاحتلال وملاحقة قادته المجرمين.