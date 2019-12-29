اجواء غائمة وباردة

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطارعلى بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض خاصة المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.