عملية طعن جماعية في كنيس يهودي قرب نيويورك

وطن: أصيب 5 أشخاص، الليلة الماضية، من جراء عملية طعن وقعت في معبد يهودي بولاية نيويورك الأميركية، وفي وقت لاحق، تمكنت السلطات من اعتقال المشتبه فيه بتنفيذ الهجوم.

وكتبت جمعية الشؤون العامة الأرثوذكسية على "تويتر" إنه في حوالى الساعة 9:50 دقيقة بالتوقيت المحلي تمت العملية الطعن في منزل حاخام حاسيدي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح، مشيرة إلى نقل المصابين، وكلهم يهود إلى المستشفى.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن حادثة الطعن بينما كان الموجودون في المبعد يحتفلون بعيد الأنوار "حانوكا".

ووقع الحادث في مدينة مونسي، التي تقع ضمن نطاق مقاطعة روكلاند، وتبعد 48 كيلومترا شمالي نيويورك.

ولاذ المهاجم بالفرار من المكان، وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها تمكنت من تحديد مكانه واعتقاله، بحسب وسائل إعلام أميركية.