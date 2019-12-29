وزارة الصحة: مشاريع جديدة بمستشفى الخليل الحكومي في 2020

وطن: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مشاريع عديدة سيشهدها مستشفى الخليل الحكومي خلال العام 2020، لتقديم أجود الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضافت الوزارة أن نسبة الإشغال في مستشفى الخليل الحكومي تصل إلى 141%، بسبب الكثافة السكانية في محافظة الخليل.

وقال مدير المستشفى د. طارق البربراوي إن مستشفى الخليل سيشهد عام 2020 ترميم قسم الطوارئ بتوسعة أسرة ما بين 10- 20 سريراً، إضافة إلى ترميم قسم الباطني، وزيادة عدد الحاضنات بإضافة 20 حاضنة، واستكمال قسم القسطرة.

وأضاف أن المستشفى سيشهد كذلك افتتاح قسم الأنسجة الباثولجي وتشغيله، وترميم قسم الجراحة، واستحداث قسم لجراحة الأوعية الدموية، ومضاعفة قدرة محطة الأكسجين، وترميم قسم المطبخ.

واستقبل المستشفى منذ بداية العام أكثر من ربع مليون مريض، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الإدخالات منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 47713 إدخالاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية في المستشفى 101,292 مريضاً، فيما أجريت فيه 11814 عملية كبرى وصغرى في نفس الفترة.

وبلغ عدد المواليد منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 5580 مولوداً، فيما استقبل قسم الطوارئ 106,014 مريضاً.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن تطوير المراكز الطبية والصحية الحكومية يتسم بشكل متوازٍ بين جميع المحافظات، لتحقيق النهضة الطبية الشاملة، وتوطين الخدمات.

وأشارت إلى أن محافظة الخليل تشهد مشروعات صحية كبيرة مثل بناء مستشفى دورا الحكومي ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، ما يعني أن هذه المحافظة ستضم بعد افتتاح المستشفيين الجديدين 5 مستشفيات، وهي مستشفى عالية الحكومي ومستشفى المحتسب ومستشفى يطا الحكومي والمستشفيين الجديدين.

وأوضحت أن الكثافة السكانية في الخليل، والتهديد الاستيطاني الذي تتعرض له يدفعنا إلى مزيد من تطوير الخدمات في هذه المحافظة.