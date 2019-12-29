محكمة سالم تحكم على الأسير يزن حنايشة بالسجن لمدة عام وغرامة مالية



وطن: حكمت سلطات الاحتلال في محكمة "سالم" العسكرية، اليوم الأحد، على الأسير يزن وليد بداد حنايشة بالسجن الفعلي لمدة عام، وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.

وذكر ذوو الأسير حنايشة ، أن سلطات الاحتلال أحضرته من معتقل "جلبوع"، وحكمت عليه بالحكم الظالم بل اشترطت دفع الغرامة المالية الباهظة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير حنايشة في السابع من شهر شباط من العام الماضي على حاجز عسكري نصبته قرب مفرق بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وجرى تمديد توقيف اعتقاله لأكثر من 10 مرات، وهو طالب جامعي.

(وفا)