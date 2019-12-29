"جيب رانجلر" تحصد جائزة "أفضل سيارة دفع رباعي رياضية" للسنة العاشرة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز معرض رابطة سوق المعدات الخاصة "سيما"

وطن: تواصل "جيب رانجلر" (Jeep Wrangler) تحقيق نجاحات غير مسبوقة في لاس فيغاس بعد أن حصدت جائزة سيارة الدفع الرباعي الرياضية الأكثر إثارة للسنة العاشرة على التوالي في حفل توزيع جوائز معرض رابطة سوق المعدات الخاصة "سيما" (SEMA) في لاس فيغاس.

وبذلك تبقى "جيب رانجلر" السيارة الوحيدة التي حصلت على هذه الجائزة منذ اطلاق جوائز "سيما" في العام 2010.

وقال مارك بوزناك، رئيس "خدمات موبار"، قسم قطع الغيار وخدمة العملاء، في "فيات كرايسلر أوتوموبيلز" – أمريكا الشمالية: "كما أنه لا توجد حدود عندما يتعلق الأمر بقدرات "جيب رانجلر"، يمكننا قول الشيء نفسه على الخيارات العديدة المتاحة في مجال تعديل هذه السيارة الخارقة. ونحن فخورون بفوزنا بجائزة "أفضل سيارة دفع رباعي رياضية للعام" للسنة العاشرة على التوالي، الأمر الذي يؤكد قدرة "جيب رانجلر" على الاستمرار في المنافسة ورغبة العملاء في الاستمرار باختيار "جيب رانجلر" كسيارة مثالية لعمليات التعديل."

وتعد جوائز "سيما"، التي تم إطلاقها في العام 2010، التكريم الأعلى من نوعه لمصنعي المعدات الأصلية، حيث تسلط الضوء على السيارات الأكثر إثارة التي يتم من خلالها عرض وإطلاق قطع غيار ما بعد البيع.

من جانبه، قال كريس كيرستنغ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "سيما": "من غير المفاجئ أن يصوت المشاركون في معرض "سيما" لصالح "جيب رانجلر" في فئة "أفضل سيارة دفع رباعي رياضية للعام". ومع وجود العديد من الخيارات المتاحة، لا تزال "جيب" هي السيارة المفضلة لإجراء التعديلات، حيث تتميز بإمكانات تعدد الاستخدام غير المحدودة، ما يجعلها أكثر جاذبية للسائقين العاديين وكذلك محبي المغامرات والقيادة على الطرق الوعرة."