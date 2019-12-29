ارتفاع حصيلة اعصار الفلبين الى 41 شخصاً

وطن: ارتفعت حصيلة الإعصار "فانفوني" الذي ضرب وسط الفلبين يوم عيد الميلاد إلى 41 قتيلا، بحسب ما ذكرت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، فيما لا يزال عشرات الآلاف في مراكز الإخلاء.

وانتهى الاعصار يوم أمس، بعد أن دمر العديد من الجزر في فيساياس التي تضم منتجعات سياحية بوسط الفلبين.

وارتفع عدد القتلى الى 41، ومن بين القتلى ثلاثة من طاقم قارب قتلوا بعد انقلاب قاربهم بسبب الرياح العاتية، كما أصيب رجل شرطة بصعقة كهربائية بسبب سقوط عمود كهرباء، كما قتل شخص بسقوط شجرة عليه.

وصرح المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية مارك تيمبال، "ان السلطات لا تزال تبحث عن 12 مفقودا".

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تضرر 1,6 مليون شخصًا من الاعصار الذي دمر أكثر من 260 ألف منزل، وأجبر نحو مئة ألف شخص على الفرار من ملاجئ الطوارئ.

وقدرت الحكومة قيمة الأضرار التي تسبب بها الاعصار في الزراعة والبنى التحتية بـ21 مليون دولار.

ولا تزال خطوط الكهرباء والانترنت مقطوعة في بعض المناطق التي اجتاحها الاعصار الذي رافقته رياح بسرعة 200 كم في الساعة، وأدت الى سقوط أعمدة الكهرباء والأشجار.