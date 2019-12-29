ماذا خسر دعاة سيداو؟؟؟

كتب: محمد نضال عايش

لقد فشل دعاة سيداو مبكرا في ادارة أزمتهم مع "الشعب"، عندما اهتزت أركانهم، وارتعدت فرائصهم خوفا على أرزاقهم -التمويل-، بمجرد أن رأوا أول رفض شعبي طبيعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاتفاقية #سيداو، ثم ازدادوا ذعرا على رواتبهم -التمويل-، عندما اجتمعت العشائر في أكبر تجمع عشائري شهدته فلسطين، والتي دعت بدورها الى مسيرة تنزل الي الشوارع لتؤكد حزمها في رفض الاتفاقية.

فلم تمر سوى أيام قليلة على تفاعل قضية #سيداو شعبيا، حتى أصابت دعاتها حالة من الهستيريا والذهول والرهبة، ما أدى بهم أن يبدأوا بنعت الشعب، بالحزبية والظلامية، وفجأة بالدعشنة والارهاب، بل وبتحريض الأجهزة التنفيذية على الشعب، متناسية كل شعاراتها التي لطالما أطلقتها، كحرية التعبير، والديمقراطية، والرأي والرأي الآخر، لتؤكد بذلك، أن هذه الشعارات ما كانت سوى "عدة الشغل"، لتمرير ثقافة الغرب الى بلادنا، مستعينة ببريق هذه العبارات.

لقد حاول أنصار سيداو، أن يشنوا هجوما تلو الآخر على الرافضين للاتفاقية، متغافلين عن كمية الاسئلة المحرجة والدقيقة، التي وجهت لهم،

- حول التمويل الذي يتلقونه

- وموقفهم من الأحكام الشرعية في العقوبات والمواريث والزواج وغيرها

- ومن قضايا الكثير من الأسيرات، والمعنفات خارج اطار الاسرة

والحقيقة أن تجاهل هذه الاسئلة والاستمرار في الهجوم على رافضي #سيداو، في ظن السيداويين، يجعلهم اذكياء تكتيكيًا، ولكنهم بذلك يضعون رؤوسهم بالرمل ويعاندون ثقافة الأمة وينقلبون على معتقداتها، لقاء تمويل غربي سرعان ما يذهب ادراج الرياح، أمام ثقافة الأمة المتجذرة في نفوس أهل فلسطين.

.إلا أنهم اصطدموا بصوت الشعب الرافض لأن يقف موقف المدافع عن نفسه أو عن اسلامه، بل على العكس، رد الناس على الهجوم بهجوم، فأصروا على اسئلتهم المحرجة، وزادوا عليه، بأن ردوا على فكرة الدعشنة التي استخدمها أنصار سيداو، بفكرة التبعية للممول الأجنبي -العمالة للاستعمار-، فانتشر الوسم #السيداويون_عملاء_الاستعمار، انتشارا واسعا، ما أضاف الى فشل أنصار سيداو فشلا آخرا في ادارة الأزمة

وبرغم اشتداد الصراع الفكري بين رافضي سيداو، والسيداويون، إلا أن أمرا لافتا يتوجب الاشارة اليه، وهو تتابع البيانات العائلية الرافضة لسيداو، والاصطفاف العائلي الواضح الى طرف رفض الاتفاقية جملة وتفصيلا، ما ينبئ بأعمال سلمية حاشدة قد يمارسها الشعب خلال الأيام القادمة.

ولكن في المقابل، يصر السيداويون، على الاستقواء بالممول الأجنبي، وبالقرارات الدولية، وقد ظهر ذلك جليا في الرسالة التي وجهها بعضهم، لرئيس الوزراء الفلسطيني، والتي جاء فيها :"لما نراه من مخاطر جسيمة تُهدد شرعية عضوية فلسطين في الأسرة الدولية"، بل ومطالبة السلطة بالسعي قدما في تطبيق الاتفاقية، دون أدنى حوار مع الشعب، حتى وإن كان حوارا ارضائيا وليس حقيقيا، فجاء في الرسالة :"مؤكدين على أن أية لجنة أو جهة رسمية تُكلّف بإنفاذ تلك الخطة عليها الالتزام بالعمل على تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجبها، وليس الحوار بشأنها، فالاتفاقيات واجبة النفاذ وليست موضع مساومة"، ما يعني أن أنصار سيداو، حسموا أمرهم بالانسلاخ عن أهل البلد، والضرب بموقف أهل فلسطين عرض الحائط.