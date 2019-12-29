فيديو | توقيع اتفاق ينهي أزمة شركة كهرباء القدس

وطن: بمبادرة من مكتب رئيس الوزراء، وقعت كهرباء القدس، مع التجمع البنكي، مساء اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لمنح الشركة قرضا بقيمة 670 مليون شيقل، لسداد مديونيتها لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

وسيسهم الاتفاق بإنهاء التهديد الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن منطقة امتياز الشركة، والسماح بتشغيل 4 محطات كهرباء ما يزيد القدرة لمناطق واسعة، وخفض نسبة الفائدة التي تترتب على الشركة من 9% لصالح الشركة الإسرائيلية إلى 6% متناقصة (ما يوازي 3.5% ثابتة) لصالح البنوك المحلية.

كما سيفضي الاتفاق إلى التعهد بإجراء إصلاحات إدارية داخل الشركة لتجنب تكرار الأزمة.



