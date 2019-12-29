"الكابينت" يوافق على خصم 149 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

وطن: وافق مجلس وزراء الاحتلال "الكابينت" على خصم 149 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وذلك بدلاً عن رواتب عائلات الشهداء والجرحى في عام 2018، حسبما أفادت صحيفة هآرتس العبرية.

وكان الكابينت قد وافق مطلع عام 2019 على تنفيذ قانون تجميد رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، الذي أقره الكنيست في يوليو 2018.

ويوم أمس الأحد، قالت مصادر عبرية إن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت ينوي الطلب من المجلس الوزاري المصغّر لدى حكومته "الكابينت"، باقتطاع مبلغ رواتب الشهداء والأسرى، من عائدات الضرائب، خلال العام المقبل 2020.

وطالب بينيت بنهب حكومة الاحتلال مبلغ 150 مليون شيكل إضافية من عائدات الضرائب، إضافةً إلى المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه في السابق، وهو 650 مليون شيكل.

وذكرت مصادر عبرية، أن المبلغ الإضافي الذي سيتم الاستيلاء عليه وفق تقرير بينيت، يأتي في سياق تطبيق النصف الثاني من قانون الاستيلاء على أموال الشهداء والأسرى والجرحى، إذ تم سابقًا الاستيلاء على أموال الأسرى، وفي العام القادم سيتم الاسيتلاء على أموال الجرحى والشهداء.