وزير جيش الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل

وطن: اقتحم وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينت"، مساء اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال شددت اجراءاتها العسكرية، في محيط الحرم الإبراهيمي، وانتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وعلى البوابات المقامة على مداخله، ومنعت عددا من الصحفيين من العمل وطردتهم.

وأفاد مدير الحرم حفظي أبو اسنينة بأن قوات الاحتلال أبلغت مؤذن الحرم بمنع الأذان لصلاتي المغرب والعشاء، مشيرا إلى أن هناك توافدا لأعداد كبيرة من المستوطنين الى منطقة الحرم، وأغلقت قوات الاحتلال الساحات بالكامل.