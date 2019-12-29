واصل أبو يوسف لوطن: اقتطاع الاحتلال لـ149 مليون شيكل يجب أن يواجه بعملية مقاطعة والتخلّص من جميع الاتفاقيات معه

وطن: وصف عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، قرار "كابينت" الاحتلال، بخصم 149 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، بأنها "استمرار للقرصنة الاحتلالية التي تحاول ممارسة الابتزاز والضغط على السلطة والشّعب الفلسطيني".

وقال أبو يوسف في اتصال مع وطن للإنباء، إن قرار اقتطاع الأموال تصعيد جديد، واستمرار للجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا.

وحول خلفيات القرار قال أبو يوسف "كنا متأكدون أن الانتخابات الإسرائيلية المتوقع أن تجري الشهر القادم، جعلت من السياسيين الإسرائيليين والأحزاب، ينحون نحو اليمين والتطرف والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني". مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لمواجهة قرارات الاحتلال.

وطالب أبو يوسف بعملية مقاطعة شاملة للاحتلال، والتخلّص من جميع الاتفاقيات معه، وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، والتأسيس لمواجهة على الأرض.

وعن سبل الرد الرسمي على قرار الاحتلال، توقّع أبو يوسف اتخاذ جملة من القرارت وخطوات فلسطينية على عدة مستويات (دون تحديده لتلك المستويات).

وكان ما يسمّى بالمجلس الوزاري المصغر للاحتلال (الكابينيت) قد وافق، مساء اليوم الأحد، على اقتطاع 149 مليون شيكل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية "المقاصة"، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل عبرية، أن مصادقة "الكابينيت" على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت.