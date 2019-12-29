مقتل 15 عراقياً في عدوان أمريكي استهدف منشآت للحشد الشعبي في العراق وسوريا

وطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، أن "قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا".

وأفادت الوزارة في بيانٍ لها، بأن "الضربات في العراق و سوريا استهدفت منشآت كتائب حزب الله منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة"، على حد زعم الوزارة.

من جهته، قال الحشد الشعبي في تغريدة على موقع "تويتر" أن "طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي الأنبار".

وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية بإعلان حالة الاستنفار في القواعد الأمريكية بالأراضي العراقية بعد شن الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي العراقي.

ذات المصادر أفادت، أن أبو علي الخزعلي آمر الفوج الأول في اللواء 45 بالحشد الشعبي استشهد في العدوان الأميركي، في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) باستشهاد 15 شخصاً أحدهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 مقاتلاً من منتسبي اللواء.

الناطق باسم رئيس الوزراء عبد المهدي أكد رفضه لأي عمل منفرد من قوى التحالف الدولي داخل العراق، واعتبره انتهاكاً للسيادة العراقية، موجّهاً بعقد اجتماع طارىء للمجلس الوزاري للأمن الوطني، هدفه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العراقيين وحفظ أمن العراق وسيادته.