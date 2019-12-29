الجهاد الإسلامي: العدو الإسرائيلي هو من نفذ جريمة اغتيال القائد أبو العطا.

وطن: أكدّت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، أن العدو الإسرائيلي هو من نفذ جريمة اغتيال القائد أبو العطا.

جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيباً على بيان داخلية غزة حول قضية اغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا.

وأوضحت الحركة أنها تتابع من خلال قنوات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية فحص كافة المعلومات ونتائج التحقيق بخصوص كل من تعاون مع العدو في ملاحقة المقاومة واغتيال القائد أبو سليم.

وقالت: "إن الحركة تجدد إدانتها الشديدة لكل أشكال التنسيق الأمني الذي طالما كان خنجرا في ظهر المقاومة الباسلة وتهديدا لشعبنا الثائر".