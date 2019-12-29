الاحتلال يعتزم المصادقة على بناء 2000 وحدة استطانية في الضفة

وطن: يعتزم الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حيث سيتم إيداع المخطط للمصادقة عليه من قبل ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني" التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، أن "المجلس الأعلى" سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة "حرشه"، وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي جديد في مستوطنة "تالمون"، يضم 258 وحدة استيطانية، حيث سيتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء.

كما سيناقش المجلس الأعلى للتخطيط المصادقة على 147 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبي أريحا" في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات السكنية في مرحلة الأكثر تقدمًا من خطط البناء قبل المصادقة النهائية.

وسيناقش المجلس أيضا مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة سكنية في مستوطنة "نفيه تسوف" قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة سكنية في مستوطنة "أرئيل" و 107 وحدة في مستوطنة "إلون موريه".

وكذلك سيتم عقد جلسة مناقشات أولية في المجلس الأعلى للتخطيط، حول خطة لإنشاء 534 وحدة سكنية و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة "شيلو".