"إسرائيل" ترحب بالاعتداء الأميركي على مواقع عراقية

وطن: رحّب وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، بالإعتداءات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، واصفاً إياها بـ"نقطة تحول في الواقع الإقليمي".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن كاتس قال "إذا أخطأ الإيرانيون في فهم قوة الولايات المتحدة فسوف يتلقون ضربات لا سابق لها"، مضيفاً أن هذا الاعتداء "نقطة تحول في الواقع الإقليمي مقابل تصرف إيران ومبعوثيها"، على حد تعبيره.

وبعد ساعات من العدوان، الذي وقع مساء اليوم الأحد، أفاد الحشد الشعبي بأن حصيلة العدوان الأمريكي ارتفعت إلى 19 قتيلاً و35 جريحاً.

وكانت دولة الاحتلال قد نفذّت عدواناً على مواقع للحشد الشعبي في آب/أغسطس الماضي، بعد أيام من إعلان قوات الحشد استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر اللواء الثاني عشر التابع لها في حزام بغداد، وأجبرتها على المغادرة، كما حدثت عمليات استهداف قبل ذلك بأيام.

وأعلن حينها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أن طائرات إسرائيلية موجودة ضمن الأسطول الأميركي تستهدق مقار عسكرية عراقية، وأن من بين عمليات الاستهداف الأميركية الطعن بشخصيات جهادية ووطنية.