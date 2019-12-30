الاحتلال يعتقل أربعة شبان من محافظة رام الله والبيرة

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أربعة شبان من محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحامه حي أم الشرايط ومخيم الأمعري في مدينة البيرة، وهما يحيى رمانة، وزيد أبو كويك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وهما الشاب عبد المعطي الريماوي (18 عاما) نجل الأسير المحرر محمد الريماوي من منزله، ونابغ يحيى الريماوي (19 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.