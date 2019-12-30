الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف"، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأفاد شهود عيان، بأن جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من البنايات، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، صوب المواطنين