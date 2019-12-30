الولايات المتحدة تهدد: لدينا صاروخ شبح يدمر السفن (فيديو)

وطن: أعلنت البحرية الأمريكية أن بحوزتها صاروخ شبح طويل المدى مضاد للسفن يمكن إطلاقه من طائرات مقاتلة من طراز F-A-18.

وفقًا للأمريكيين، فان الصاروخ قادر أيضًا على العمل في ظروف مناخية قاسية، والتغلب على التدابير المقاومة واستهداف نقاط حساسة.

وقال بيان البحرية الامريكية "إن صواريخ LRASM و AGM-158C قادرة على تدمير سفينة، وتحمل متفجرات نصف طن وتصل إلى مدى 1600 كيلومتر.

قالوا أيضًا إن نظام الكشف عن الصواريخ في الطرف الاخر لا يستطيع اكتشافه في جميع الظروف الجوية، ليلا ونهارًا والأهم من ذلك - حتى في بيئة مشبعة بالأسلحة الإلكترونية القادرة على تعطيل توجيه الصاروخ.

وقال عضو بارز في شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع الصاروخ ، إن التكنولوجيا التي حددوها على أنها "فريدة" تسمح للصاروخ بتحديد وتدمير أهداف محددة للغاية داخل مجموعة من السفن.

وقالت البحرية إن "الصاروخ لديه قدرات عسكرية حاسمة" بينما تجري روسيا والصين وإيران مناورات بحرية دولية مشتركة تزيد التوترات مع الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الاطلسي.