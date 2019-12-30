رئيس الشاباك يحذر من اشتعال الضفة جراء اقتطاع أموال المقاصة

وطن: حذّر رئيس جهاز الشاباك "نداف أرجمان"، امس الأحد، من نتائج قرار خصم 150 مليون شيكل من أموال المقاصة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له أثر سلبي على العلاقة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل". وفق ما أوردته القناة 13 العبرية.

وقال أرجمان، خلال جلسة الكابينت اليوم، إن خصم هذه المبالغ من أموال الضرائب قد يؤدي إلى توتر الوضع بالضفة الغربية، مطالبًا بتحديد نوع العلاقات التي تريدها حكومة الاحتلال مع السلطة.

الجدير بالذكر، أن الكابينت "الإسرائيلي" صادق اليوم الأحد، على طلب وزير الحرب نفتالي بينت بخصم (150) مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية مقابل الرواتب التي دفعتها السلطة 2018 لعائلات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.