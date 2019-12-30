الاحتلال لن يسمح بمشاريع طويلة الاجل في غزة دون عودة جنوده من غزة

وطن: أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في غزة، وكذلك شخصيات بارزة في منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة، لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن حماس تلقت رسالة مفادها أن إسرائيل لن تسمح بمشاريع طويلة الأجل، طالما أنها تحتجز جثتي شهيدي جيش الاحتلال هدار غولدين وأورون شاول، والمدنيان أبرا منغيستو وهشام السيد.

وقام بنقل الرسالة من إسرائيل مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف ومسؤولو المخابرات المصريون الذين يتوسطون في المحادثات غير المباشرة.

وتقول حماس ومنظمات الإغاثة إن حماس تطالب بدفع مشاريع البنية التحتية التي تمولها الأمم المتحدة والتي تدعمها قطر في قطاع غزة، والتي تضررت خلال الجولات الحربية.

وتشير المصادر إلى أن المقصود، أساسًا، إعادة ترميم البنية التحتية للمياه، وشبكة الصرف الصحي التي انهارت إلى حد كبير، والبنية التحتية لشبكات الهاتف الأرضي، فضلاً عن إنشاء البنية التحتية لخطوط الطاقة في المباني العامة.

وصرح مسؤول كبير في حماس في غزة لـ "يسرائيل هيوم" أن "الحديث الذي يسمع من إسرائيل عن إحراز تقدم في عملية التسوية في غزة غير صحيح. ليس هناك اتفاق ملزم، وبالتأكيد ليس هناك أي جدول زمني للتنفيذ. هناك تفاهمات عامة تم نقلها بمساعدة الوسطاء، ووفقا لها فإن إسرائيل ستسمح بسلسلة من التسهيلات قصيرة الأجل، مثل إدخال الوقود وتوسيع المنتجات الأساسية التي يمكن إدخالها إلى القطاع تحت رقابة صارمة وتقييد الكمية".

وقال: "الرسالة التي نقلتها إسرائيل كانت حازمة، ووفقًا لها لن يتم دفع المشاريع طويلة الأجل التي تعهدت الأمم المتحدة وقطر بتمويلها ووافقت حماس على تنفيذها".