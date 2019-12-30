اسماء سلامة تكتب لوطن: محافظة الزيتون .. ومن بركة اسمها لها نصيب

لا يخفى على أحد صعوبة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا في كافة المحافظات، وحاجة العديد من الأسر للمساعدات المختلفة ، والنقص في الجهات التي تقدم هذه المساعدات واقتصارها على فئات صغيرة جداً ، وبطرق باتت محدودة. والجهات الحكومية غير قادرة من ناحيتها على تغطية النقص في الاحتياجات لكافة المحتاجين في الوطن.



فباتت العديد من هذه الأسر المحتاجة تنتظر الفرج من الله، في أي يرسل أصحاب القلوب الرحيمة لمد يد العون، ولكن هناك الكثير ممن هو في حاجة ولا يعلم به إلا الله، لا يظهر حاجته ولا يطلب المعونة مهما قاسى من ضنك العيش .عزة النفس تمنعه من مد يده للغير أو إشعار الآخرين بعوزه.

في محافظتي ( محافظة الزيتون – سلفيت ) تلك المحافظة الحديثة في نشأتها ، والصغيرة في حجمها مقارنة بباقي محافظات الوطن ، ونتيجة للتنقلات الأخيرة للمحافظين، تولى اللواء الدكتور عبد الله كميل منصب محافظ محافظة سلفيت ، وكنا على موعد مع شخصية اجتماعية فذة برؤيتها لواقع المحافظة وإمكانياتها واحتياجاتها ، فكان أصل الفكرة في إنشاء صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت لمساعدة أبناء المحافظة المحتاجين بطريقة إنسانية تصون كرامتهم ، وتكمل النواقص مهما كانت بآلية منضبطة وعادلة. اللواء كميل الذي رعى منذ خمس سنوات إنشاء صندوق التكافل الخيري في محافظة طولكرم عندما كان محافظاً لها ، وكأن مبادراته في هذا المجال تنتقل أينما حل .

طرحت الفكرة ونوقشت وتبلورت وخرجت في شكلها النهائي وتم إطلاق الصندوق يوم السبت الموافق 28.12.2019، وكانت المفاجأة، مليون دولار تم التبرع بها في يوم الإطلاق، والمبلغ مستمر في الزيادة، رجال أعمال وهيئات محلية ، أهالي المحافظة رجالاً ونساءً وأطفالاً، التبرعات العينية مستمرة أيضاً، مفتي فلسطين والديار المقدسة فضيلة الشيخ محمد حسين أصدر فتوى بجواز صرف أموال الزكاة لصالح الصندوق.

الأمور الإدارية منضبطة جداً، الهيئة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق عطوفة المحافظ ، مجلس الإدارة تم تشكيله من الهيئات المحلية، وتم وضع آلية مشددة للصرف وضمن شروط تضمن النزاهة والشفافية، سيشمل تقديم المساعدات للعائلات المحتاجة بعدة طرق، كترميم المنازل ، وتمويل المشاريع الصغيرة ، منح للطلبة في الجامعات، تكلفة العلاج والعمليات الجراحية ، تقديم المواد العينية الضرورية والدعم المالي ..

خطوة مباركة، تكشف عمق المشاعر الإنسانية بأروع وأنبل معانيها، أن يقدم من لديه الفائض لمن لا يملك حتى الضروريات، دون أن يعرفه أو يشعره بحاجته، وبكفالة الرجل الأول في المحافظة، عطوفة المحافظ .

في محافظة سلفيت، لم يكون المحتاج بحاجة للوقوف في طابور أمام الجميع للحصول على معونة عينية ( سكر ، طحين ، أرز ...)، وليس بحاجة لطرق الأبواب ليقترض قسط الجامعة لابنه أو ابنته، لن يتحرج من استضافة أحد في بيته لكارثية حالة البيت، لن ينام أبناؤه في البرد لعدم وجود التدفئة ، ولن يصبر وأفراد عائلته على آلام مرض، في محافظة الزيتون، أهل تكافلوا معاً لسد احتياجات بعضهم البعض ، وكما كان الحال دائماً في مجتمعنا الريفي ( الفلاحين )قائماً في كثير من المواسم على مبدأ ( العونة )، باتت العونة بهذه الخطوة على مدار العام ، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

بارك الله فيمن وضع يده على الوجع، وفكر في طريقة للعلاج، وبادر للتنفيذ، وجند الجميع لتحقيق الفكرة التي باتت واقعاً، وحمل على عاتقه ضمان تنفيذ المشروع والمساءلة عنه.

الخير موجود في الأعماق، قد يكون بحاجة لدفعة صغيرة لإخراجه ، وقد يكون بحاجة لمن نثق فيهم حتى نضمن وصول أعمالنا لمستحقيها، وثقنا فتدافعنا، آملين أن تخلوا هذه المحافظة قريباً من أي محتاج، أن يكون خيرها فيها وفائضها لأهلها جميعاً.

بوركت هذه الجهود وبوركت محافظتي ، محافظة الزيتون .