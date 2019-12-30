الشيخ: القيادة تدرس خطوات الرد على قرصنة الاحتلال باقتطاع 150 مليون شيقل من اموال المقاصة

وطن: اكد رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات الواجبة للرد على قرصنة الاحتلال باقتطاع 150 مليون شيقل من اموال المقاصة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر "في اجراء تصعيدي اخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية قررت إسرائيل قرصنة 150 مليون من أموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى . سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنه."

وكان مجلس وزراء الاحتلال "الكابينت" صادق على خصم 150 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وذلك بدلاً عن رواتب عائلات الشهداء والجرحى في عام 2018، حسبما أفادت صحيفة هآرتس العبرية.

وكان الكابينت قد وافق مطلع عام 2019 على تنفيذ قانون تجميد رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، الذي أقره الكنيست في يوليو 2018.

ويوم أمس الأحد، قالت مصادر عبرية إن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت ينوي الطلب من المجلس الوزاري المصغّر لدى حكومته "الكابينت"، باقتطاع مبلغ رواتب الشهداء والأسرى، من عائدات الضرائب، خلال العام المقبل 2020.

وطالب بينيت بنهب حكومة الاحتلال مبلغ 150 مليون شيكل إضافية من عائدات الضرائب، إضافةً إلى المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه في السابق، وهو 650 مليون شيكل.