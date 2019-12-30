بنك القدس يدعم صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت

رام الله - وطن: قدم بنك القدس تبرعاً لصالح صندوق التكافل الخيري الذي أطلقته محافظة سلفيت، مساء السبت، والذي يُعنى بتقديم المنح للطلبة الجامعيين، وترميم منازل العائلات الميسورة، وتمويل مشاريع التمكين للعائلات المحتاجة.

جاء ذلك، خلال قيام وفد من بنك القدس ممثلا بمستشار العلاقات العامة لرئيس المجلس ظافر النوباني ومدير منطقة سلفيت أيمن أبو زر ومدير مركزالأعمال حسين الدلو بزيارة لمقر المحافظة مكان حفل إنطلاقة الصندوق حيث كان في إستقبالهم محافظ محافظة سلفيت اللواء د. عبد الله كميل.

ونقل ظافر النوباني تحيات رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب الذي أكد على إيمانه بضرورة تقديم الدعم للجهود الرسمية والأهلية الرامية لتحقيق التكافل الإجتماعي، خاصة وأن صندوق التكافل الخيري هذا يقوم بدور فاعل في مد يد العون والمساعدة للشرائح المحتاجة كالطلبة وتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة.

فيما أعرب محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل عن شكره للمبادرة الخيرة والمقدرة لبنك القدس، والتي تُجسد خير تجسيد لمفهوم الشراكة بين المؤسسات بقطاعيها العام والخاص وتُترجمها واقعاً ملموساً كما وجه التقدير لرئيس مجلس الإدارة وإدارة البنك.

ياتي هذا التبرع الذي قدمه بنك القدس في إطار التزامه بمسوؤليته المجتمعية بتقديم الدعم إتجاه مبادرات ومؤسسات العمل الخيري في فلسطين.