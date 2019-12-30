بنك الإسكان يشيد بمذكرة التفاهم الخاصة بأزمة الكهرباء ويؤكد ان مشاركته بالتجمع البنكي جزء من دوره المجتمعي

وطن: أكد بنك الإسكان للتجارة والإسكان، أن مشاركته في التجمع البنكي الذي سيمنح قرضا بقيمة 670 مليون شيكل لشركة كهرباء القدس، لحل أزمة الكهرباء، يجسد التزام البنك بخدمة المجتمع وتنميته، والعمل لتجاوز شتى الإشكاليات التي تلقي بظلالها سلبا عليه.

وبين محمد البرغوثي، المدير الإقليمي لبنك الإسكان في فلسطين، أن مذكرة التفاهم الذي وقعت لهذا الغرض، بمبادرة من ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، جاءت في وقتها، لتجاوز إشكالية باتت تثقل على كاهل المواطنين، وتسبب حالة من الارباك لمختلف القطاعات، والكثير من المؤسسات.

وأضاف البرغوثي: إن بنك الإسكان دأب على أن يكون جزء من أية مبادرة مجتمعية، بالتالي فإن المذكرة تبرز مدى حيوية الدور الواقع على كاهل البنوك.

وتابع: إن مشاركتنا في حل معضلة الكهرباء، يأتي كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، باعتبار أن البنك يعنى بأن يكون عنصرا فاعلا في النهوض بالمجتمع.

وأردف: إن قطاع الطاقة يكتسب أهمية كبيرة، وهو أحد القطاعات التي تشكل محور اهتمامنا، من هنا نتطلع إلى أن تنعكس هذه المذكرة في تطوير هذا القطاع المهم.

وقال: لقد لعب القطاع المصرفي ولا يزال دورا بارزا في صالح المجتمع، من هنا فإننا ملتزمون بدفع هذا الدور قدما، وأن نضطلع دوما بمسؤولياتنا ازاءه والمجتمع.

وأكد أن البنك لن يألو جهدا في لعب دوره في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتحسين واقع شتى قطاعاته، انسجاما مع رسالته التنموية والإنسانية.

