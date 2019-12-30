ترحيب بحريني وإسرائيلي بالقصف الأمريكي في سوريا والعراق

وطن: أعلنت دولة البحرين موقفا مشتركا مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن القصف الجوي الأمريكي، الذي استهدف مواقع تابعة لأحد الفصائل الشيعية في العراق وسوريا.

ورحبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، بالقصف الأمريكي لمواقع كتائب "حزب الله" العراقي، معتبرة أن القصف "جاء ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بهذه الكتائب الإرهابية"، بحسب تعبير البيان.

وأشار البيان إلى تأييد المنامة للهجوم الأمريكي ضد مواقع كتائب "حزب الله" في كل من العراق وسوريا، مشيدا بما أسماه "الدور الاستراتيجي المهم، الذي تقوم به واشنطن الصديقة، في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة".

وأضاف أن "البحرين تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة، من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي السياق ذاته، رحب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالهجوم الأمريكي ضد من أسماها "القوات الموالية لإيران في العراق".

وقال كاتس في تغريدة بموقع "تويتر" إن "الهجوم الأمريكي بمثابة نقطة تحول في ردود الفعل تجاه السلوك الإيراني بالمنطقة"، مضيفا أن "هناك خطأ كبير ترتكبه إيران إذا لم تكن تدرك مدى القوة الأمريكية".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية القصف الأمريكي في العراق وسوريا.

ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان، الهجمات الأمريكية بـ"الإرهابية".