في حضرة الحركة الطلابية

كتب: أحمد أبو لبن

في البداية، علينا فهم ما الذي حدث في جامعة بيرزيت، وان نضع هذه الأزمة في سياقها، وكيف وصلنا اليها، وما الذي نستطيع فعله لحلها. كما يجدر الاشارة هنا، أن كل ما سيتناوله هذا المقال، هو رأي شخصي ومحاولة لتحليل الحالة، بالرغم من شح المعلومات المتعلقة بالموضوع، وبأدوات اكتسبت خلال تجربة شخصية لفترة دراستي في الجامعة، ونشاطي النقابي ككادر وعضو هيئة ادارية في حركة الشبيبة الطلابية.

نبدأ تحليلنا للحالة عندما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من طلبة الجامعة على إثر عملية عين بوبين(دوليف)، ومن ثم تبعتها حملة اعتقالات واسعة لنشطاء من الجبهة الشعبية، وادعت أنها كشفت الخلية المسؤولة عن العملية، وان العملية نُفذت بقرار سياسي من الجبهة الشعبية، في إطار مخطط لتنفيذ عدة عمليات في الضفة الغربية.

وخلال التحقيقات والتحليلات العلمية النفسية والاجتماعية الموسعة لمعرفة أسباب القيام بالعملية، رأى المستوى الأمني بإسرائيل، أن احد أهم الأسباب التي سمحت لهذه الخلية أن تتشكل، هو بقاء خيار الكفاح المسلح في عقلية شريحة من الشبان الفلسطينيين، والذين اذا ما تلقوا التدريب والتأهيل اللازم، قد يشكلوا خطراً كبيراً على أمن إسرائيل.

كما اعتقدت أجهزة الأمن، أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلة، يكمن في تعرض هؤلاء الشبان لمجموعة من المظاهر الثقافية والعسكرية المقاوِمة، التي عززت هذه الأفكار، وزادت من قابليتهم للتعاون مع الجهات المسؤولة عن تنظيمهم.

وعلى أثره، اتخذت مجموعة من الإجراءات لمحاولة التخلص من هذه المظاهر بشكل نهائي وحازم، لما تسهم في تشجيعهم وزيادة قابليتهم للعمل العسكري، وهو ما يزيد من احتمالية تشكيل خطر على أمنها. وهنا نصل إلى أزمة بيرزيت الحقيقية الان، فادارة الجامعة قد تعرضت لضغوطات كبيرة للدفع باتجاه إنهاء هذه المظاهر، ومنها العروض والمسيرات (المارشات) التي تحاكي عروض عسكرية، والتي تحيي من خلالها الحركات الطلابية ذكرى انطلاقتها، تهدف فيها الى تكريم شهدائها ومناضليها الذين قدموا التضحيات في سبيل هذا الوطن.

وللأسف، رضخت إدارة الجامعة لهذه الضغوطات، دون تحملها لمسؤوليتها الوطنية، وضربت بتاريخها المشرف عرض الحائط، فلم نراها كما رأيناها دائماً، تدافع عن حرية طلبتها في تعبيرهم عن أنفسهم وعن هويتهم الوطنية، بل وحاولت قمعهم ومنع نشاطاتهم بحجة "عسكرة النشاطات"، وهي بذلك قد حولت معركة الدفاع عن القيم، من معركة مع الاحتلال إلى معركة معها.

وهنا لا بد من الإشارة لعدة نقاط:

١) أننا كشعب فلسطيني، نحب الحياة، والعيش بسلام، ونطمح للأمن والاستقرار، ونكره العنف والدمار، شأننا شأن كافة الشعوب المتحضرة في العالم. ولكن التاريخ وتجارب الشعوب تعلمنا أن الظلم، عاجلاً أم آجلا سيولد الانفجار. ويجب ألا ننسى، ان خيار الكفاح المسلح هو حق من حقوق الشعوب القابعة تحت الاحتلال، والذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية.

٢) أن الاحتلال وما يتبعه من سياسات ظالمة تبيح له القتل، وسرقة الأرض، والمقدرات، وهدم البيوت، وانتهاك كرامة الإنسان، هو السبب الرئيس لاي عمل عسكري منظم، وتنفيذ العمليات المسلحة، فإذا أرادت أجهزة الأمن إنهائها، لابد لها أن تنهي الاحتلال وكافة مظاهره، مما يتيح لنا بناء دولتنا الديمقراطية المستقلة صاحبة السيادة على أرضها ومقدراتها، بسلام وأمان كما نصت كافة قرارات الأمم المتحدة.

٣) أن الشباب الفلسطيني - خاصة في الواقع السياسي الحالي - يجب أن يتعلم من طلبة بيرزيت، ويعمم تجربتهم كنموذج، للتصدي لأي محاولة مشبوهة لتوجيه بوصلته، وكبت حريته، واسكات صوته، وانتقاص حقه في التعبير عن هويته الوطنية بالطريقة التي يريد.

٤) أننا كشعب فلسطيني، وحركة وطنية، قدمنا الكثير من التضحيات والتنازلات من أجل إنهاء الاحتلال وما يتبعه من مظاهر العنف، ووضعنا ثقتنا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتنتصر لحقنا، ولا زلنا نؤمن بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية، لنا ولكافة شعوب العالم.

٥) أن مجلس أمناء الجامعة عليه أن يتدخل فوراً، لتصويب الخطأ، وارساء القيم الوطنية التي وجد لأجلها هذا الصرح. كما يجب على إدارة الجامعة (الحالية) أن تعتذر للطلبة، عن محاولة انتهاك حقهم بالتعبير عن أنفسهم، من خلال منع نشاطات أو فرض طابع معين عليها يتعارض مع تاريخ الحركة الطلابية.

٦) أن الحركة الطلابية هي جسم نقابي وتوعوي، يعمل داخل أسوار الجامعة فقط، ولا علاقة له بأي عمل عسكري او سياسي يحدث خارجها. وان تعبيرنا عن أنفسنا، وتاريخنا، وهويتنا، لا يعني التحريض على أعمال العنف، ولكنه يعزز شعورنا بالفخر والاعتزاز بتاريخنا المشرف، وهو تكريم لأبطال الحركة الوطنية الذين وهبوا حياتهم وأنفسهم وأموالهم، من أجل احقاق الحق، والوصول بشعبنا الى الحرية والعدالة.

إن ما يحصل في بيرزيت الان، ما هو إلا تجسيدٌ حقيقي لسعينا الدائم كشعب فلسطيني للتحرر، وان معركة الحركة الطلابية موحدة في وجه إدارة الجامعة، والتفاف الطلبة حولها، ما هو إلا دليل على وعيها وتحملها لمسؤوليتها الوطنية وتمسكها بدورها التاريخي.

لقد حاولت إدارة الجامعة أن تفرض على طلبتها ما لم يستطع الاحتلال أن يفرضه منذ أن وُجد، والذي يحاول بكافة الطرق اجبار شعبنا على الإذعان والاستسلام. ولكن الحركة الطلابية ابت وانتصرت لذات القيم الوطنية التي علمتنا اياها بيرزيت، قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

وليشهد التاريخ أن الحركة الطلابية اليوم تقف بصلابة للوطن، وتتصدر المشهد المقاوِم دون تعليمات او أوامر من احد، مسلحة بوعيها الوطني ووحدتها واستقلالية قرارها، غير آبهة بأية ضغوطات خارجية.

وفي النهاية، لابد لي أن اعبر عن سعادتي وفخري برؤية مجلس الطلبة بقيادة كوادر حركة الشبيبة الطلابية، يحتضنون اخوتهم من الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي وكافة الكتل الأخرى، متجاوزين الانقسام والفرقة بين أحزابهم وحركاتهم في الخارج، ليعطوا القيادة السياسية درساً في الوحدة وتقديم المصلحة الوطنية على كافة المصالح الحزبية والفردية.