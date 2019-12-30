ليفاندوفسكي يتخطى ميسي ورونالدو في سباق أفضل هدافي أوروبا

وطن: أصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، الهداف الأول في أوروبا هذا العام، بعد انتهاء كافة المباريات في البطولات الأوروبية الكبرى لعام 2019، يوم الأحد.

واحتل ليفاندوفسكي صدارة قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى في 2019، لينتزع عرش الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الذي أنهى العام الماضي هدافا لأوروبا برصيد 51 هدفا.

وتجاوز البولندي رصيد ميسي التهديفي، بعدما نجح في تسجيل 54 هدفا خلال 58 مباراة مع بايرن ومنتخب بلاده على مدار عام 2019.

وحل في المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي، برصيد 50 هدفا خلال 58 مباراة خاضها هذا العام مع "البلوغرانا" ومنتخب "التانغو"، متراجعا عن رصيده للعام الفائت بفارق هدف وحيد.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ثالثا برصيد 44 هدفا خلال 49 مباراة مع الفريق الباريسي ومنتخب بلاده، متجاوزا أرقامه للعام الماضي بفارق 10 أهداف.

وحل البريطاني رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، في المركز الرابع برصيد 43 هدفا خلال 63 مباراة، سواء مع المان سيتي أو منتخب إنجلترا.

وتراجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، 3 مراكز عن العام الماضي، ليحتل المرتبة الخامسة مكتفيا بتسجيل 39 هدفا خلال 50 مباراة مع فريقه الإيطالي ومنتخب البرتغال، حيث فشل لأول مرة في الوصول لـ40 هدفا أو أكثر منذ عام 2009.

المصدر: eurosport.ru