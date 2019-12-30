168 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم وتجولهم في المسجد الأقصى وتدنيسهم حرمته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 163 مستوطنًا من بينهم 62 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضحت أن 5 عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد، فيما أدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت الساعة السابعة صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصر وقواتها الخاصة في داخل المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.