ارتفاع حصيلة اعتداء مقديشو إلى 81 قتيلاً

وطن: ارتفعت حصيلة اعتداء السبت في مقديشو إلى 81 قتيلاً بعدما قضى جريحان جراء إصابتهما، وفق ما أفادت وزارة الإعلام الصومالية، الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اسماعيل مختار، إن "العدد الإجمالي للقتلى هو 81 حاليا. قضى شخصان متأثرين بإصابتهما. أحدهما هو واحد من المصابين بجروح بالغة والذين نقلوا إلى تركيا أمس (الأحد)، فيما قضى مصاب آخر في أحد مستشفيات مقديشو".

وأوضح أن 10 أشخاص لا يزالون مفقودين بعد الاعتداء بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش في حي مكتظ، وهو الأكثر دموية في مقديشو منذ عامين.

والحصيلة السابقة كانت 79 قتيلا و125 جريحاً. ولم تتبن جهة محددة الاعتداء لكن الرئيس الصومالي، محمد عبدالله محمد، اتهم حركة الشباب المتطرفة.

وسبق أن شنت الحركة المرتبطة بالقاعدة اعتداءات مماثلة في العاصمة الصومالية في إطار تمرد ضد الحكومة التي يدعمها المجتمع الدولي.

واعتداء السبت هو الأكثر دموية منذ اعتداء في 2017 نفذ بشاحنة مفخخة وخلف أكثر من 500 قتيل في العاصمة.

وبين القتلى 16 طالبا جامعيا كانوا في حافلة لحظة وقوع التفجير، إضافة إلى مواطنين تركيين.

ومنذ 2015، تعرضت الصومال إلى 13 اعتداء خلفت 20 قتيلا على الأقل بينهم 11 في مقديشو وفق تعداد إعلامي.