دليل الشاب الفلسطيني لأسلوب حياة أكثر رجولة

كتبت: كفاية خريم



هل بدأ صوتك يصبح خشناً، وبدأت شعيرات صغيرة تنبت أعلى شفتك؟ هل تشعر أن أمك وأخواتك لا يأخذنك على محمل الجد عندما تهدد بذبحهن على البالوعة؟ يبتسمن ويقلن "يقبرني صار رجال"، ثم يعدن الى تنظيف الساحة دون أن يخفضن صوتهن على أية حال؟! لم تنفع معك زيوت تنمية شعر اللحية أو حقن بناء العضلات؟

هل دخلت عقدك الرابع من العمر ، لكن نساء منزلك ما زلن يقررن قراراتهن الخاصة؟ يذهبن الى الجامعة والسوق دون طلب إذنك؟

إذا كانت اجابتك على أحد الاسئلة نعم، فقد وصلت للمكان الصحيح!

نوفر لك الحل عزيزي الذكر، بخطواتٍ بسيطة تمكنك من التحول من فتىً يافع أو رجل أربعيني ذا صلعة لامعة لا يؤخذ على محمل الجد، إلى رجل تُسمع كلمته وترتجف نساء المنزل عند سماع صوت الاوتوبيانكي خاصته في الشارع.

اليك الحل:

الخطوة الأولى، ابدأ من منزلك، انت الآمر الناهي، ففي حال كنت متزوجا، أنت فقط من يقرر نوع العمل التي يجب أن تعمل به زوجتك. يفضل معلمة، حيث تحصل على راتبٍ جيد بإمكانك أخذ قرضٍ عبرهُ، وشراءُ سيارةٍ بالتقسيط، وبعملها معلمة، ستصل الى المنزل قبلك لإعداد الغداء، ولتدرس الأولاد أيضا قبل وصولك، اذ أنك تحب مشاهدة مسلسلاتك اثناء تناول طعامك دون صراخ. ولا تنسى بين الفينة والأخرى، أن تسأل أولادك بأي صف أصبحوا حتى تلائم كلماتك النابية مراحلهم العمرية.

يمنع عليك عزيزي أن تحضر طعامك، وأن تنظف غرفتك أو سريرك أو حتى تشتري ملابسك، تقتصر مشاركتك في تنظيف المنزل على رفع قدميك عن الطاولة، عندما تقوم أمك بتكنيس الغرفة، وتحريض أبوك في حال تأخرت أختك عن المنزل.

أما إذا قمت بيوم ما بجلي الصحون أمام خالاتك وجدتك، لا تنسى أن تبتسم وتنظر حولك منتظرا الإطراء من الجميع، لكن إياك أن تكررها.

كما عليك أن تمنع أختك من الذهاب الى منزل صديقتها أكثر من مرة واحدة شهريا. فلا يجب على الفتيات أن يفرحن أكثر من مرة بفترة قصيرة، وكونها تحمل درجة الدكتوراه في الأحياء لا يعني شيئا، فالمرأة لو طلعت المريخ آخرتها للطبيخ. كما ويفضل أيضا ان تضربها دون سبب، مرة واحدة شهرياً على الأقل، للاحتياط فقط، فلا بد انها ارتكبت فعلا تستحق عليه صفعة أو اثنتان.

تأكيداً على رجولتك، عليك أيضا ان ترفض اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، لا تقلق لا داعي لأن تقرأها، يكفي أن تقرأ بعض المنشورات عبر "فيسبوك" لتكوّن رأيك. فما نوع الاتفاقية التي تسمح للنساء باختيار مهنتهن، والتحكم بأموالهن؟

وللتأكيد على رفضك لهذا الموضوع، من المفضل أن تجتمع مع رجال آخرين يرفضون اتفاقية سيداو، أصدقاءك، جيرانك، وأهلك (من الرجال فقط، فالنساء عاطفيات جدا، ولا يهم إن كان الموضوع يخصهن، فمن المؤكد أنهن يرفضنها أيضاً، فلا يمكن أن ترضى أي امرأة على منع أطفالها من الزواج في عمر الرابعة عشرة!).

يفضل أن تختار من أصدقائك الرجال، أصحاب شعر الوجه الكثيف والذين يمشون مباعدين سيقانهم، نافخين صدورهم، كما ويفضل أن تحضر شخصاً أو اثنين من مرتدي العمامات والحطات مرددو الشعارات الدينية، لزيادة مصداقية الاجتماع.

يفضل أن تسمي هذا الاجتماع: "اجتماعا عشائريا"، وفيه تتكلم باسم كافة الرجال والنساء من منطقتك والمناطق المجاورة، أثناء الاجتماع لا تنسى إعادة الجمل التي قرأتها على صفحة سوق الخليل الالكتروني: "هذه الاتفاقية مناهضة للعادات والتقاليد والدين" و "أنا شايف أنه صار بدنا مؤسسة لحماية حقوق الرجل" وتقهقه بصوت عال مع أصدقائك.

ومن ثم لا تنسى أن تصرخ ملئ صوتك مهيناً مؤسسات حماية المرأة، فما نوع المؤسسات التي توفر ملاجئ للنساء الهاربات من القتل أو لحماية الأطفال "غير الشرعيين" هذه المؤسسات تحاول هدم مجتمعنا الرائع!

ثم تؤكد على رفضك لأنشاء هكذا مؤسسات وتهدد كل من يتعامل معها، فلعن الله هذه المؤسسات ومؤجرها ومحاميها ومن يدخلها ويعمل فيها "وكل ما يدور في فلكها”، ولا تنسى هنا أن تنثر اللعاب على من حولك أثناء صراخك، لتؤكد على عمق كرهك لهذه المؤسسات وأن ترفع سبابتك عالياً، ثم اياك أن تعتذر إن فقأت عين أحدهم، ففي اجتماعات كهذه، غبي من يضع عينه قرب سبابة أحدهم، ولزيادة الرجولة، إياك أن تعتذر بشكل عام.

لا تنسَ بعد أن تخرج من الاجتماع، أن تذهب وأصدقائك للجلوس في القهوة لمناقشة تداعيات بقية المؤامرات على مجتمعنا المثالي، حقوق المرأة يا للكذب! مساواة! المرأة أخذت حقوقها وزيادة، فها أنت قد سمحت لأمك بالعمل بمساعدة جاراتها بالتطريز، او بصناعة المنتوجات المنزلية والتي يبعنها عبر مؤسسة تنمية المرأة الريفية! كما أنك قد سمحت لأختك أن تدرس بالجامعة! ناكرات الجميل.

ولمن أخذ المقال بحرفية، فهو مقالٌ ساخر.