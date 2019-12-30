الاستخبارات الصومالية: "بلد أجنبي" خطط لهجوم مقديشو

وطن: أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، الاثنين، أن بلدا أجنبيا خطط لهجوم مقديشو الذي أودى بحياة نحو 80 شخصا.

وأوضحت الوكالة في بيان، أن التقرير الأولي حول التفجير الذي وقع السبت، تم عرضه على الحكومة.

وذكر البيان أن الهجوم تم التخطيط له وإدارته من قبل بلد أجنبي، دون تسميته، وأنه سيتم التعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابساته.

والسبت، وقع تفجير انتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل العشرات، بينهم مواطنان تركيان، وإصابة نحو 125 آخرين، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، إلا أن أصابع الاتهام تتجه عادة إلى حركة الشباب.