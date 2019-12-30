أستراليا تعلن الطوارئ بسبب حرائق الغابات

وطن: أعلنت السلطات الأسترالية، الاثنين، حالة الطوارئ في مدينة مبلورن بولاية فيكتوريا (جنوب شرق)؛ بسبب حرائق غابات خارجة عن نطاق السيطرة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن حرائق الغابات تهدد السكان المحليين مع انتشار النيران بكثافة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية السكان المحليين الذين يعيشون في مناطق بوندورا وميل بارك وغرينزبورو وبلنتي بولاية فيكتوريا إلى إخلاء منازلهم "فورا" بسبب الحرائق.

كما دعت السكان في مناطق أخرى بالولاية إلى "إغلاق جميع الأبواب وإغلاق أنظمة التبريد إذا اشتعلت النيران بالقرب من منازلهم".

وتشهد أستراليا منذ أسابيع حرائق غابات أتلفت عشرات الآلاف من الأفدنة، حسب السلطات.

وتشتد كثافة الحرائق بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو التي وصلت إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.

( الأناضول)